В Австралии внедорожник сбил пятерых детей во дворе школы

Водитель внедорожника снесла забор школы в Мельбурне и сбила учеников, игравших во дворе, один ребенок умер. Еще четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Водитель внедорожника снесла забор школы в Мельбурне и сбила учеников, игравших во дворе, один ребенок умер. Еще четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Виктория.

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции и службы экстренной помощи прибыли в одну из школ Мельбурна, расположенного на юго-восточном побережье Австралии, после сообщения об аварии, в которой пострадали дети.

"Около 14:30 автомобиль съехал с дороги и снес школьный забор, влетев во двор учебного заведения. Один мальчик в возрасте 11 лет был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но позднее скончался", - сообщили в полиции.

Водитель - 40-летняя женщина, арестована и находится под стражей. В ее отношении ведется расследование.