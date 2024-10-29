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В Австралии внедорожник сбил пятерых детей во дворе школы

В Австралии внедорожник сбил пятерых детей во дворе школы Водитель внедорожника снесла забор школы в Мельбурне и сбила учеников, игравших во дворе, один ребенок умер. Еще четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.
Другие страны
29 октября 2024 г. 12:03
В Австралии внедорожник сбил пятерых детей во дворе школы

Водитель внедорожника снесла забор школы в Мельбурне и сбила учеников, игравших во дворе, один ребенок умер. Еще четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Виктория.

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции и службы экстренной помощи прибыли в одну из школ Мельбурна, расположенного на юго-восточном побережье Австралии, после сообщения об аварии, в которой пострадали дети.

"Около 14:30 автомобиль съехал с дороги и снес школьный забор, влетев во двор учебного заведения. Один мальчик в возрасте 11 лет был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но позднее скончался", - сообщили в полиции.

Водитель - 40-летняя женщина, арестована и находится под стражей. В ее отношении ведется расследование.

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Версия на английском языке Boy, 11, dead and four other children injured after car crashes into Melbourne school

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