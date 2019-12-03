В Австралии в самом начале лета выпало 30 см снега

Лето в Австралии началось с обильных снегопадов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в горах штата Новый Южный Уэльс за сутки местами выпало 25-30 см снега.

По данным бюро метеорологии штата, нынешний день отмечен как самый холодный за последние 60 лет. Температура не превышала плюс 1-2 градусов по Цельсию. В горах Тасмании в ближайшие дни не исключаются отрицательные значения. Понижение температуры до плюс 15 ожидается даже на побережье, в городе Мельбурн.

Тем временем в других районах штата, да и страны в целом продолжается невиданная жара и степные пожары. Эксперты предсказывают, что предстоящее лето может выдаться на редкость знойным.