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В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека

В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии.
Другие страны
29 июля 2023 г. 03:09
В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал 9News, экипаж разбившегося воздушного судна принимал участие в военных учениях Talisman Sabre.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел недалеко от острова Гамильтон, расположенного в 620 км к югу от Кэрнса. Потерпевший крушение вертолет выполнял тренировочные маневры по слаживанию взаимодействия американских и австралийских военных в ходе учений.

На месте крушения вертолета, принадлежавшего ВВС Австралии, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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