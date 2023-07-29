В Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии.
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Согласно данным телеканала, инцидент произошел недалеко от острова Гамильтон, расположенного в 620 км к югу от Кэрнса. Потерпевший крушение вертолет выполнял тренировочные маневры по слаживанию взаимодействия американских и австралийских военных в ходе учений.
На месте крушения вертолета, принадлежавшего ВВС Австралии, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.