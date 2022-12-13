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В Австралии в перестрелке погибли шесть человек

В Австралии в перестрелке погибли шесть человек Двое сотрудников полиции погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки на северо-востоке Австралии.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 03:55
В Австралии в перестрелке погибли шесть человек

Двое сотрудников полиции погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки на северо-востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в полиции штата Квинсленд.

Нападавшие были позднее застрелены при задержании.

"Мы проводим расследование по факту гибели нескольких человек, включая двух сотрудников полиции, в ходе инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Уиимбилла (расположена в 310 км к западу от Брисбена). По предварительным данным, полицейские и случайный свидетель были застрелены тремя вооруженными преступниками, находившимися в одном из городских домов. Позднее здание было окружено силами спецназа и находившиеся там двое мужчин и женщина были застрелены", - сказали ТАСС в полиции Квинсленда.

Также в ведомстве сообщили, что полицейский наряд прибыл в Уиимбиллу в понедельник вечером для расследования сообщений о пропаже человека. В ходе проверки одного из домов сотрудники столкнулись с вооруженными преступниками, открывшими по ним стрельбу. "В соответствии законами штата в районе инцидента было объявлено чрезвычайное положение. Сотрудники следственных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего", - указали в полиции.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования семьями. "Это ужасный день для семей и друзей сотрудников полиции Квинсленда, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Мои соболезнования всем, кто скорбит сегодня, Австралия скорбит вместе с вами", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

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