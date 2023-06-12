В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы.

В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, ДТП произошло на ведущей в Сидней скоростной автомагистрали у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея).

В полиции пока не сообщают никаких данных о причинах аварии, отмечая только то, что в результате ДТП автобус перевернулся и вылетел на обочину. Также сообщается, что для эвакуации пострадавших пассажиров из Сиднея прибыли шесть вертолетов службы спасения.

Всего в автобусе было 39 пассажиров, возвращавшихся с мероприятия в одной из находящихся поблизости виноделен. 18 из них помощь была оказана месте, и они были отпущены домой.

58-летний водитель был также доставлен в больницу для освидетельствования, после чего с ним начнут работу следователи.