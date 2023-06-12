О нас

В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы.
Другие страны
12 июня 2023 г. 02:03
В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, ДТП произошло на ведущей в Сидней скоростной автомагистрали у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея).

В полиции пока не сообщают никаких данных о причинах аварии, отмечая только то, что в результате ДТП автобус перевернулся и вылетел на обочину. Также сообщается, что для эвакуации пострадавших пассажиров из Сиднея прибыли шесть вертолетов службы спасения.

Всего в автобусе было 39 пассажиров, возвращавшихся с мероприятия в одной из находящихся поблизости виноделен. 18 из них помощь была оказана месте, и они были отпущены домой.

58-летний водитель был также доставлен в больницу для освидетельствования, после чего с ним начнут работу следователи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada avtobus qəzası zamanı 10 nəfər ölüb, 11 sərnişin yaralanıb

Другие новости из категории

Глава движения Европа сейчас! объявил о победе на парламентских выборах в Черногории
Глава движения "Европа сейчас!" объявил о победе на парламентских выборах в Черногории
12 июня 2023 г. 01:37
Шольц: кабмин ФРГ 14 июня примет стратегию национальной безопасности
Шольц: кабмин ФРГ 14 июня примет стратегию национальной безопасности
12 июня 2023 г. 01:16
Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области
Украинская армия освободила ряд населенных пунктов в Донецкой области
11 июня 2023 г. 22:35
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО
11 июня 2023 г. 21:39
Украина и Россия провели очередной обмен пленными
Украина и Россия провели очередной обмен пленными
11 июня 2023 г. 20:02
Арестована бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен
Арестована бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен
11 июня 2023 г. 19:16
В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте
В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте
11 июня 2023 г. 18:18
Глава IATA не ожидает снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет
Глава IATA не ожидает снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет
11 июня 2023 г. 17:04
Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США
Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США
11 июня 2023 г. 16:53
ППП Лачын продолжает стабильно функционировать и в воскресенье
ВидеоППП "Лачын" продолжает стабильно функционировать и в воскресенье
11 июня 2023 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi