В Австралии трое министров подали в отставку и потребовали ухода премьера

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Три ключевых министра правительства Австралии подали прошения об отставке, поддержав требование о созыве внеочередного собрания входящей в правящую коалицию Либеральной партии (ЛП) для "устранения неопределенности в отношении руководства". Министр финансов Матиас Корманн, министр связи и искусств Митч Файфилд и министр занятости и инноваций Микелия Кэш заявили об этом в четверг на проходившей в Канберре совместной пресс-конференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лишившись поддержки сразу трех министров от ЛП, премьер-министр и лидер партии Малколм Тёрнбулл может оказаться перед перспективой отставки уже сегодня.

Ранее бывший министр внутренних дел либерал Питер Даттон заявил, что намерен во второй раз за три дня оспорить лидерство Тёрнбулла в партии. Об этом Даттон написал в Twitter.

По его мнению, премьер-министр больше не может рассчитывать на поддержку большинства в партии и должен уступить лидерство. В связи с этим Даттон обратился к Тёрнбуллу с требованием собрать однопартийцев для повторного голосования уже сегодня.

"Я попросил его созвать заседание, на котором я бы бросил вызов руководству Либеральной партии", - написал Даттон. Его позицию разделяет часть министров действующего кабинета.