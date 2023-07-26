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В Австралии суд оштрафовал на $13,5 млн принадлежащие Meta юрлица

В Австралии суд оштрафовал на $13,5 млн принадлежащие Meta юрлица Федеральный суд Австралии оштрафовал на 20 млн австралийских долларов (13,5 млн долларов) две компании, принадлежащие американской корпорации Meta, за нарушение законодательства о защите прав потребителей и тайный сбор персональных данных пользователей.
Другие страны
26 июля 2023 г. 09:12
В Австралии суд оштрафовал на $13,5 млн принадлежащие Meta юрлица

Федеральный суд Австралии оштрафовал на 20 млн австралийских долларов (13,5 млн долларов) две компании, принадлежащие американской корпорации Meta, за нарушение законодательства о защите прав потребителей и тайный сбор персональных данных пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

Как отмечает антимонопольный регулятор, поводом для решения о штрафе стал иск ACCC, ранее обвинившей компании Facebook Israel и Onavo в незаконном сборе персональных данных через приложение Facebook Onavo Protect. "С февраля 2016 года по октябрь 2017 года Facebook вводил в заблуждение австралийских клиентов, сообщая им, что приложение Onavo сохранит личные данные пользователей в тайне и в безопасности, однако вместо этого соцсеть использовала их для своих проектов по исследованию рынка", - указано в иске регулятора.

Компании Facebook Israel и Onavo, которым принадлежало приложение, признали обвинения и согласились выплатить штраф, разделив его пополам.

Программа Facebook Onavo Protect, использование которой было прекращено в 2019 году, предоставляла пользователям VPN защиту их подключения к сети и гарантировала анонимность в ней. После регистрации пользователи были убеждены, что их персональные данные только хранятся в базах данных приложения, без передачи и возможности дальнейшего использования.

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