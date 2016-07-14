​ В Австралии столкнулись поезд и грузовик

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в штате Виктория на юге Австралии, один из них в тяжелом состоянии, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

Отмечается, что поезд междугороднего сообщения, в котором находились около 100 пассажиров, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде.

Водитель грузовика получил тяжелые травмы и был по воздуху доставлен в больницу. Пассажиры поезда получили травмы, не представляющие угрозы их жизни.

Как сообщили представители местных властей, в этой области распространены гравийные дороги, кроме того, переезд не снабжен такими мерами регулировки дорожного движения, как светофор и шлагбаум. Выяснение причин происшествия продолжается.