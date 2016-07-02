​В Австралии стартовали парламентские выборы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Избирательные участки открылись в Австралии, где в субботу проходят парламентские выборы.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, первые участки открылись для голосования в 08.00 утра. В голосовании должны принять участие порядка 15,6 миллиона человек.

Основными претендентами на победу являются две партии — Либерально-Национальна коалиция (ЛНК) во главе с нынешним премьером Малкольмом Тернбуллом и Лейбористская партия (АЛП), которую представляет Билл Шортен.

Федеральный Парламент Австралии состоит из Палаты представителей и Сената. Палата представителей состоит из 150 депутатов, каждый из которых представляет избирателей определенного избирательного округа и избирается всеобщим тайным голосованием на срок полномочий, составляющий три года. Сенат является верхней палатой парламента, состоит из 76 сенаторов: по 12 сенаторов избираются от каждого из шести штатов и по два – от двух территорий.