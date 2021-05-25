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В Австралии создали способные заменить вакцину от коронавируса препараты

В Австралии создали способные заменить вакцину от коронавируса препараты Первые результаты показывают, что лекарства безопасны в применении и обладают лишь ограниченным рядом побочных эффектов
Другие страны
25 мая 2021 г. 09:30
В Австралии создали способные заменить вакцину от коронавируса препараты

Австралийские ученые разработали два новых препарата для профилактики и лечения COVID-19, которые можно будет использовать вместо вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в медицинском научно-исследовательском институте им. Бергхофера (QIMR), расположенном в Брисбене.

Препараты для профилактики и лечения тяжелых форм COVID-19, созданные в НИИ им. Бергхофера, уже проходят лабораторные испытания на животных во Франции, и первые результаты показывают, что лекарства безопасны в применении и обладают лишь ограниченным рядом побочных эффектов. К тому же, как указали исследователи в отчете, опубликованном в научном журнале Nature Cell Discovery, созданные ими препараты не требуют особых условий хранения.

Исследователи отмечают, что оба препарата воздействуют не на сам вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), а на клетки, которые он атакует. Как рассказал старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао, первый из них "маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку", а второй повышает способность иммунной системы распознавать вирус и противостоять ему. "Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Наш первый препарат защищает не блокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активное распространение инфекции, удерживая рецептор заблокированным даже после заражения", - рассказал Рао.

По словам специалиста, это первый опыт создания препаратов, способных противостоять коронавирусу "сразу на двух фронтах". "Если клинические испытания будут успешными, первый препарат можно будет применять наряду с вакцинацией для профилактики заражения, а второй использовать, чтобы остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 у уже инфицированных пациентов", - отметил профессор, добавив, что препараты уже показали высокую эффективность во время лабораторных испытаний на образцах крови и клетках пациентов с COVID-19.

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Версия на английском языке Australia creates drugs replacing coronavirus vaccine

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