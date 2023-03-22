В Австралии создадут госагентство для контроля над оборотом радиоактивных отходов

Правительство Австралии создаст государственное агентство для контроля оборота радиоактивных материалов, топлива и отходов двигателей атомных подводных лодок, которые будут построены для ВМС страны в рамках соглашений AUKUS (военный альянс Австралии, Вели

Правительство Австралии создаст государственное агентство для контроля оборота радиоактивных материалов, топлива и отходов двигателей атомных подводных лодок, которые будут построены для ВМС страны в рамках соглашений AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Как передает Repoprt со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление в среду сделал министр обороны Ричард Марлз.

По словам главы ведомства, новое агентство будет создано в рамках реализации программы строительства атомного подводного флота, о которой австралийские власти сообщили в понедельник, 13 марта 2023 года. "Агентство будет отвечать за все вопросы, связанные с ядерным компонентом этой программы и примет на себя функции регулятора", - сказал Марлз, выступая перед федеральным парламентом страны.

Планируется, что новое агентство будет контролировать все обязательства по утилизации радиоактивных отходов. "Нам придется утилизировать первый реактор атомных подводных [лодок] только к середине 2050-х годов, но уже в следующие 12 месяцев мы определим места для хранения отходов и проведем консультации с общинами коренных народов, чтобы соблюсти все требования закона о защите культурного и исторического наследия", - сообщил глава МО.

Министр также отметил, что в ближайшее время для новой структуры "в тесном сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет разработано соответствующее национальное законодательство". "Австралия будет выполнять все свои обязательства по нераспространению ядерного оружия и условия ДНЯО. Кроме того, правительство подчеркивает, что Австралия не намерена и не будет приобретать ядерное оружие", - указал он.