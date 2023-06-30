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В Австралии сообщили об отмене спутниковой программы в целях экономии

В Австралии сообщили об отмене спутниковой программы в целях экономии Правительство Австралии отказалось от реализации программы по запуску спутников наблюдения за земной поверхностью с целью "сокращения бюджетных расходов".
Другие страны
30 июня 2023 г. 10:38
В Австралии сообщили об отмене спутниковой программы в целях экономии

Правительство Австралии отказалось от реализации программы по запуску спутников наблюдения за земной поверхностью с целью "сокращения бюджетных расходов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил министр промышленности и науки Эд Гусич.

Он заявил, что программа отменена для "экономии бюджетных расходов", однако правительство по-прежнему "высоко оценивает значение космических исследований". "В бюджете предусмотрено финансирование Австралийского космического агентства, и <...> космический сектор в целом получает значительную поддержку, в том числе в рамках специальных фондов", - привела слова Гусича вещательная корпорация ABC.

Проект стоимостью 1,2 млрд австралийских долларов (800 тыс. долларов США) был заявлен прежним австралийским правительством непосредственно перед выборами 2022 года. Для его реализации властям предстояло профинансировать, спроектировать, построить и запустить с 2028 по 2033 год четыре спутника австралийского производства. Аппараты должны были использоваться для более эффективного сбора данных о земной поверхности и реагирования на такие стихийные бедствия, как лесные пожары и наводнения.

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