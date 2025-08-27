В Австралии школьный автобус попал в ДТП, один ребенок погиб

В австралийском штате Виктория в результате аварии с участием школьного автобуса погибла девочка, еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что автобус, перевозивший 28 учеников Христианского колледжа Джилонга, не справился с управлением на левом повороте сельской дороги недалеко от города Джилонг и опрокинулся.

В результате ДТП одна из школьниц скончалась, еще один ребенок был эвакуирован санитарной авиацией в тяжелом состоянии, остальные 10 пострадавших, включая водителя, доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

76-летний водитель автобуса вскоре был выписан из больницы и уже помогает полиции в расследовании.

Старший офицер полиции Виктории Пол Лайнхэм сообщил , что причины аварии пока не установлены.

“Мы примем во внимание все - от технического состояния автобуса до погодных и дорожных условий”, - отметил он.