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В Австралии шесть человек пострадали при аварии с участием американского танка Abrams

В Австралии шесть человек пострадали при аварии с участием американского танка Abrams Шесть человек пострадали в Австралии в результате ДТП с участием американского танка Abrams.
Другие страны
19 июля 2023 г. 14:09
В Австралии шесть человек пострадали при аварии с участием американского танка Abrams

Шесть человек пострадали в Австралии в результате ДТП с участием американского танка Abrams.

Как передает Report, об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Сообщается, что пострадавшие из-за столкновения семи автомобилей, в том числе полуприцепа, с американским танком, были доставлены в больницу

"Когда на место прибыла полиция, три автомобиля загорелись, остальные четыре получили серьезные повреждения", - сообщил телеканал.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что американский танк везли на грузовике из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй.

Эксперты проводят расследование, но на данном этапе причина аварии все еще неизвестна.

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Версия на английском языке Six people hospitalized in Australia in multi-vehicle crash involving army tank

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