В Австралии сгорела мечеть

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сильный пожар произошел ночью в главной мечети австралийского города Джилонг (штат Виктория).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

Огонь сильно повредил здание, полностью уничтожив его крышу. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщил глава местной пожарной службы Марк Синкинсон, пожарные бригады прибыли на место происшествия, когда огонь уже вовсю бушевал. "Мы боялись, что здание рухнет, вот почему работали только по его периметру и не заходили внутрь, - сказал он. - Крыша здания рухнула".