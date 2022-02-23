В Австралии разбился самолет, есть погибший

Летчик погиб при крушении небольшого самолета на юго-восточном побережье Австралии.

Летчик погиб при крушении небольшого самолета на юго-восточном побережье Австралии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 9News .

Катастрофа произошла недалеко от города Сивью, расположенного в 120 км к востоку от Мельбурна. По данным полиции, самолет, адаптированный для выполнения сельскохозяйственных задач, около 07:45 (00:45 - бакинское время) по не установленной пока причине потерял управление и упал на землю. Пилот, личность которого пока не установлена, погиб на месте.

На месте катастрофы работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.