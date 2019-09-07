В Австралии разбился частный вертолет, погибли 5 человек

Частный вертолет, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение в Австралии в штате Новый Южный Уэльс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вертолет типа "Ирокез" пропал накануне с радаров около 18:30 по местному времени около бухты Анна-бэй к северу от Ньюкасла. Спасатели обнаружили обломки вертолета лишь на утро. В настоящее время ведутся поиски пассажиров и пилота. По предварительной версии, все они погибли.

Отмечается, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.