В Австралии проводится масштабная эвакуация из-за пожаров

Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным телеканала, всем туристам приказали покинуть штат Виктория, где сейчас полыхают 45 пожаров, до субботы, когда прогнозируется "особо пожароопасная погода". Местные жители также должны будут выехать с территорий, куда может дойти пожар, как можно скорее. Всего власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.Отметим, что в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных.