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В Австралии проведут независимую оценку антиковидных мер

В Австралии проведут независимую оценку антиковидных мер Правительство Австралии проведет независимое расследование в отношении санитарно-эпидемических мер, принятых государством во время пандемии COVID-19.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 07:25
В Австралии проведут независимую оценку антиковидных мер

Правительство Австралии проведет независимое расследование в отношении санитарно-эпидемических мер, принятых государством во время пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

По его словам, это поможет лучше подготовиться к подобным событиям в будущем.

"Чтобы подготовить и защитить нашу страну в будущем, будет проведено независимое расследование реакции [правительства] Австралии на пандемию COVID-19. Так мы поймем, что сработало хорошо, а что мы можем и должны улучшить, чтобы повысить готовность Австралии к будущим пандемиям", - указал Альбанезе, выступая перед журналистами.

Планируется, что в ходе расследования эксперты также сосредоточатся на таких вопросах, как своевременная вакцинация, закупка основных предметов медицинского назначения, поддержка пострадавших от заболевания и находящихся на карантине, а также определение объемов и характера финансовой поддержки предприятий и граждан Австралии, в том числе оказавшихся за рубежом.

Ожидается, что расследование будет завершено за 12 месяцев, окончательный отчет о его результатах будет представлен правительству к 30 сентября 2024 года.

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