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В Австралии прошли акции протеста против карантина

В Австралии прошли акции протеста против карантина Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в субботу в крупнейших городах Австралии - Сиднее и Мельбурне, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Другие страны
21 августа 2021 г. 14:14
В Австралии прошли акции протеста против карантина

Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в субботу в крупнейших городах Австралии - Сиднее и Мельбурне, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате столкновения арестованы сотни человек, 7 офицеров полиции госпитализированы. В Сиднее арестованы 47 человек, еще 260 оштрафованы за нарушение противоэпидемического режима.

По словам министра полиции и чрезвычайных служб штата Дэвида Эллиотта, протесты в Сиднее хотя и не были многочисленными, но, очевидно, станут причиной роста числа случаев заражения.

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии с населением более 5 миллионов человек, более двух месяцев продолжается режим строгого карантина.

Из 894 случаев заболевания, зарегистрированных в Австралии в субботу, большинство было зафиксировано в Сиднее, эпицентре вспышки, вызванной дельта-штаммом.

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Версия на английском языке Protests against lockdown in Australia

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