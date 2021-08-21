В Австралии прошли акции протеста против карантина

Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в субботу в крупнейших городах Австралии - Сиднее и Мельбурне, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в субботу в крупнейших городах Австралии - Сиднее и Мельбурне, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате столкновения арестованы сотни человек, 7 офицеров полиции госпитализированы. В Сиднее арестованы 47 человек, еще 260 оштрафованы за нарушение противоэпидемического режима.

По словам министра полиции и чрезвычайных служб штата Дэвида Эллиотта, протесты в Сиднее хотя и не были многочисленными, но, очевидно, станут причиной роста числа случаев заражения.

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии с населением более 5 миллионов человек, более двух месяцев продолжается режим строгого карантина.

Из 894 случаев заболевания, зарегистрированных в Австралии в субботу, большинство было зафиксировано в Сиднее, эпицентре вспышки, вызванной дельта-штаммом.