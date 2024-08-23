В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Австралии, в 250 км к северо-западу от Сиднея.

Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Австралии, в 250 км к северо-западу от Сиднея.

Как сообщает Report , об этом сообщило государственное геологическое бюро Австралии.

По информации ведомства, эпицентр подземных толчков залегал на глубине около 10 км, в горах, недалеко от города Масуэллбрук, где проживают порядка 16 тыс. человек.

Отмечается, что в первые минуты после землетрясения Государственное геологическое бюро Австралии получило свыше 1 тыс. сообщений от граждан, ощутивших подземные толчки. Как указали в ведомстве, удар стихии почувствовали жители городов Масуэллбрук, Даббо, Ньюкасл, Порт-Маккуори, а также пригородов Сиднея.

Согласно данным полиции штата Новый Южный Уэльс, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.