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В Австралии при стрельбе погибли три человека

В Австралии при стрельбе погибли три человека Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в австралийском штате Квинсленд, среди погибших два сотрудника полиции.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 18:17
В Австралии при стрельбе погибли три человека

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в австралийском штате Квинсленд, среди погибших два сотрудника полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

Инцидент произошел в понедельник в сельской местности в 300 километрах к западу от города Брисбен.

Четверо полицейских приехали к дому в населенном пункте Виамбилла в рамках расследования дела о пропавшем жителе штата Новый Южный Уэльс. Вскоре неизвестные открыли по ним огонь. Двое служащих погибли на месте, один полицейский получил касательное пулевое ранение и находится в больнице. Также погиб местный житель.

В настоящее время проводится полицейская операция по поиску подозреваемых, не уточняется, вел ли стрельбу один человек или группа лиц. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.

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Версия на английском языке Two police officers, member of public shot dead in Australia shooting
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada yaşayış evində atışma olub, ölənlər var

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