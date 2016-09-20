 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Австралии при столкновении с коровой разбился вертолет

    Пилот и животное не пострадали

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вертолет марки Robinson R22 пролетал над пастбищем и, снижаясь для посадки, задел шасси рог одной из коров. Пилот не сумел избавиться от неожиданного "груза" и потерял управление. Пролетев некоторое расстояние, вертолет разбился и загорелся. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако пламя успело привести вертолет в полную негодность. 

    Хотя для пилота и коровы во время аварии возникла серьезная угроза, ни человек, ни животное не пострадали. 

    Вертолеты Robinson R22 и подобные машины широко используются в Австралии для наблюдения и управления большими стадами крупного рогатого скота. Пилоты держатся на очень низкой высоте и ежегодно в стране происходит около 10 аварий таких машин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi