В Австралии при столкновении с коровой разбился вертолет

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вертолет марки Robinson R22 пролетал над пастбищем и, снижаясь для посадки, задел шасси рог одной из коров. Пилот не сумел избавиться от неожиданного "груза" и потерял управление. Пролетев некоторое расстояние, вертолет разбился и загорелся.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако пламя успело привести вертолет в полную негодность.

Хотя для пилота и коровы во время аварии возникла серьезная угроза, ни человек, ни животное не пострадали.

Вертолеты Robinson R22 и подобные машины широко используются в Австралии для наблюдения и управления большими стадами крупного рогатого скота. Пилоты держатся на очень низкой высоте и ежегодно в стране происходит около 10 аварий таких машин.