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В Австралии при падении вертолета погибли пять человек

В Австралии при падении вертолета погибли пять человек Пилот и пассажиры вертолета, упавшего на южном побережье Австралии, были найдены мертвыми.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 08:34
В Австралии при падении вертолета погибли пять человек

Пилот и пассажиры вертолета, упавшего на южном побережье Австралии, были найдены мертвыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг вечером сообщила полиция штата Виктория.

"Полицейское авиаподразделение обнаружило обломки вертолета в районе Блэрс-хат (расположен в национальном парке "Гора Диссапоинтмент" в 70 км к северу от Мельбурна). К сожалению, пилот и четверо пассажиров погибли на месте", - указали в полиции.

В ведомстве также отметили, что все пассажиры на борту разбившегося вертолета были туристами, летевшими из Мельбурна в туристический центр города Улапна (расположен в 260 км к северу от Мельбурна). В числе погибших в результате аварии четверо мужчин 32, 59, 70 и 73 лет и 50-летняя женщина.

В Австралийском бюро безопасности на транспорте заявили, что проводят проверку обстоятельств произошедшего и выясняют причины крушения.

Небольшой вертолет с туристами на борту пропал во время полета у горы Диссапойнтмент. Место крушения было обнаружено через несколько часов после начала поисково-спасательной операции. Из-за того, что вертолет упал в густые заросли кустарника и деревьев, спасатели до ночи не могли добраться до места крушения и выяснить, выжил ли кто-нибудь из находившихся на борту.

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