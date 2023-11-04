В Австралии при крушении легкого самолета погибли три человека

Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли.

Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в полиции штата.

"Сегодня днем, 4 ноября, были обнаружены тела трех человек, погибших в результате крушения легкого самолета недалеко от города МакКинли (штата Квинсленд)", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, днем с местными службами экстренной помощи связался неназванный представитель общественности и сообщил им о катастрофе примерно в 40 километрах к северо-западу от города МакКинли.