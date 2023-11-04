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В Австралии при крушении легкого самолета погибли три человека

В Австралии при крушении легкого самолета погибли три человека Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 17:27
В Австралии при крушении легкого самолета погибли три человека

Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в полиции штата.

"Сегодня днем, 4 ноября, были обнаружены тела трех человек, погибших в результате крушения легкого самолета недалеко от города МакКинли (штата Квинсленд)", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, днем с местными службами экстренной помощи связался неназванный представитель общественности и сообщил им о катастрофе примерно в 40 километрах к северо-западу от города МакКинли.

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Версия на английском языке Three dead after firefighting plane crashes in Australia

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