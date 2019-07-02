В Австралии предотвратили 16-й по счету теракт с 2014 года

Австралийские службы безопасности арестовали трех человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в Сиднее от имени группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник комиссара полиции Австралии Йен Маккартни.

По его словам, что речь идет уже о 16 по счету крупном террористическом акте, предотвращенном в Австралии с момента повышения уровня угрозы в сентябре 2014 года.

По данным служб безопасности, подозреваемые намеревались атаковать объекты Минобороны и полиции, суды, церкви и дипломатические миссии. Однако планирование атак находилось на ранней стадии, так что подозреваемые еще не успели купить огнестрельное оружие и взрывчатку.

За одним из арестованных - 20-летним молодым человеком - целый год велась полицейская слежка с момента его возвращения из Ливана. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Другой арестованный, по всей видимости, являлся членом группировки ИГ: его могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Третий подозреваемый занимался сбором средств, пытаясь обманным путем получить пособие по безработице.

Ожидается, что арестованные предстанут перед судом в Сиднее уже 3 июля.