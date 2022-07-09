В Австралии потерпел крушение частный вертолет, пилот погиб

Один человек погиб в результате падения частного вертолета недалеко от Сиднея в субботу, сообщает Report со ссылкой на местный телеканал 9news.

Один человек погиб в результате падения частного вертолета недалеко от Сиднея в субботу, сообщает Report со ссылкой на местный телеканал 9news.

Полиция и аварийные службы были вызваны к месту крушения, когда проезжавшие мимо люди увидели падение вертолета и густые клубы дыма, поднимавшиеся из парковой зоны. Рейнджеры и полиция, прибывшие на место происшествия, обнаружили горящие обломки и тело мужчины, который, по предварительным данным, пилотировал судно.

В полиции отметили, что личность погибшего пилота пока не установлена, однако они уверены, что мужчина был один на борту.

Место происшествия оцеплено. Ведется расследование.