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    В Австралии полиция задержала готовившего теракт юношу

    20-летний молодой человек был задержан во время контртеррористической операции

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Австралийская полиция задержала юношу, которого подозревают в подготовке теракта в канун Нового года в Мельбурне.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции штата Виктория.

    Отмечается, что 20-летний молодой человек был задержан во время контртеррористической операции.

    "Предполагается, что задержанный мужчина участвовал в планировании теракта в Мельбурне в канун Нового года", - указывается в сообщении

    В настоящий момент юношу допрашивают.

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