В Австралии полиция задержала готовившего теракт юношу

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Австралийская полиция задержала юношу, которого подозревают в подготовке теракта в канун Нового года в Мельбурне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции штата Виктория.

Отмечается, что 20-летний молодой человек был задержан во время контртеррористической операции.

"Предполагается, что задержанный мужчина участвовал в планировании теракта в Мельбурне в канун Нового года", - указывается в сообщении

В настоящий момент юношу допрашивают.