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В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину Сотрудники полиции Австралии застрелили мужчину, напавшего на них с ножом, на северо-восточном побережье континента.
Другие страны
28 января 2024 г. 07:25
В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Сотрудники полиции Австралии застрелили мужчину, напавшего на них с ножом, на северо-восточном побережье континента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полицейском управлении штата Квинсленд.

В ведомстве отметили, что наряд полиции прибыл в город Маунт-Луиза, расположенный к юго-западу от Таунсвилла, после сообщения об опасном поведении жителя одного из домов. "На месте инцидента мужчина начал угрожать сотрудникам ножом и был застрелен", - указали в управлении, отметив, что злоумышленник умер на месте.

Полиция Квинсленда начала расследовать причины и обстоятельства произошедшего.

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