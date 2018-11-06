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    В Австралии подростки захватили колонию - ФОТО - ВИДЕО

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Подростки в австралийской колонии для несовершеннолетних устроили бунт и напали на двух сотрудников учреждения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Telegraph, инцидент произошел в центре задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла близ города Дарвин.

    По данным издания, внутри пенитенциарного учреждения видно пламя, из здания валит густой дым, слышны крики. Рядом с объектом находятся 16 полицейских автомобилей.

    Телеканал Sky News уточняет, что несовершеннолетние овладели всем объектом, они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

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