В Австралии подростки захватили колонию - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Подростки в австралийской колонии для несовершеннолетних устроили бунт и напали на двух сотрудников учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Telegraph, инцидент произошел в центре задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла близ города Дарвин.

По данным издания, внутри пенитенциарного учреждения видно пламя, из здания валит густой дым, слышны крики. Рядом с объектом находятся 16 полицейских автомобилей.

Телеканал Sky News уточняет, что несовершеннолетние овладели всем объектом, они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q