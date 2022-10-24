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В Австралии ожидают пик инфляции к концу года

В Австралии ожидают пик инфляции к концу года Инфляция в Австралии может достичь пика к концу года из-за стихийных бедствий и роста цен на энергоносители.
Другие страны
24 октября 2022 г. 17:42
В Австралии ожидают пик инфляции к концу года

Инфляция в Австралии может достичь пика к концу года из-за стихийных бедствий и роста цен на энергоносители.

Как передает Report, об этом заявил глава Минфина страны Джим Чалмерс телеканалу ABC.

"Согласно текущей оценке министерства финансов, инфляция продлится дольше, чем мы прогнозировали", - сказал он.

Министр финансов Австралии предположил, что пик инфляции придется на конец года - в декабре она составит 7,75%.

Из-за инфляции государственные расходы на выплаты по социальному обеспечению, включая пенсии, оцениваются министерством примерно на 20,8 млрд долларов выше, чем в предыдущем прогнозе.

Также ожидается, что наводнение, обрушившееся на юго-восточный регион Австралии на прошлой неделе, окажет негативное влияние на прогнозы экономического роста страны.

Чалмерс представит свой первый федеральный бюджет во вторник, 25 октября.

Министр ранее утверждал, что "инфляция стала основным фактором, повлиявшим на рассмотрение бюджета".

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