В Австралии нашли дом-фургон со взрывчаткой

Полиция Австралии обнаружила недалеко от Сиднея бесхозный дом-фургон, внутри которого находились взрывчатка и документы, указывающие на возможную подготовку атаки против еврейского сообщества. Местные власти считают, что тем самым мог быть предотвращен те

Полиция Австралии обнаружила недалеко от Сиднея бесхозный дом-фургон, внутри которого находились взрывчатка и документы, указывающие на возможную подготовку атаки против еврейского сообщества. Местные власти считают, что тем самым мог быть предотвращен теракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал 9news.

По его данным, бесхозный караван еще 10 дней назад нашел местный житель на одной из улиц в северо-западном пригороде Сиднея. Он отбуксировал его к своему дому и только позже заметил, что внутри находится взрывчатка, о чем он сообщил полиции.

Как рассказал на пресс-конференции в среду заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон, следователи считают, что бдительность местного жителя, возможно, позволила сорвать террористическую атаку, направленную против австралийского еврейского сообщества. "В этом караване находилось определенное количество взрывчатки и некоторые улики, указывающие на то, что эту взрывчатку планировалось использовать для организации некой антисемитской атаки", - заявил Хадсон.

По его словам, следователи также изучают версию, что дом-фургон намеренно было брошен с неустановленными мотивами, чтобы его нашли. В то же время премьер-министр штата Крис Миннс охарактеризовал случившееся как "предотвращение потенциальной массовой гибели людей", добавив, что речь, с его точки зрения, идет о терроризме. В полиции подчеркнули, что в настоящее время угрозы для населения нет.