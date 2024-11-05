В Австралии направят $395 млн на премии и доплаты военнослужащим

Правительство Австралии направит порядка $395 млн на дополнительные выплаты и премии военнослужащим, чтобы удержать действующих сотрудников и стимулировать приток новых людей в вооруженные силы страны.

Правительство Австралии направит порядка $395 млн на дополнительные выплаты и премии военнослужащим, чтобы удержать действующих сотрудников и стимулировать приток новых людей в вооруженные силы страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил вице-премьер Ричард Марлз.

Он подчеркнул, что в условиях "постоянно меняющихся стратегических обстоятельств важно, чтобы министерство обороны располагало персоналом и ресурсами для защиты Австралии и ее национальных интересов". "Для обеспечения потребностей военного ведомства в кадрах правительство намерено выплатить премии тем, кто служит в рядах ВС свыше четырех лет, что <…> должно стимулировать продолжение службы и карьерный рост 1 тыс. офицеров и командиров среднего звена", - сказал вице-премьер, выступая перед журналистами. Он уточнил, что правительство направит на премии и доплаты действующим военнослужащим "более 600 млн австралийских долларов [свыше $395 млн]".

Как указал Марлз, власти также намерены "всячески поощрять молодых австралийцев, сделавших выбор в пользу вооруженных сил Австралии". "Кроме того, нам нужно увеличить средний срок службы [в рядах ВС] с сегодняшних 7 лет <...> до 12. Если люди будут служить 12 лет, это будет иметь большое значение для укрепления наших вооруженных сил и расширения их численного состава".

По данным Минобороны Австралии, сейчас в вооруженных силах страны числится 58 тыс. служащих и 32 тыс. резервистов. Австралийская армия является крупнейшей в Океании, однако в последние годы власти страны пытаются сократить отток военнослужащих, поскольку до 2023 года из рядов армии ежегодно увольнялись порядка 13% служащих. В 2023 году эту динамику удалось замедлить, снизив число увольняющихся до 11% в год. Согласно планам правительства, для обеспечения боеготовности национальной армии к 2028 году в рядах ВС Австралии должны служить не менее 68 тыс. человек.