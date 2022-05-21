В Австралии началось голосование на всеобщих федеральных выборах

Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии.

Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии.

Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени (02:00, бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отдать свой голос в ходе этих выборов смогут 17 млн совершеннолетних жителей страны, которым предстоит выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 сенаторов (каждые три года обновляется половина состава Сената).

Как пояснил в ходе пресс-конференции глава Австралийской избирательной комиссии (АЕС) Том Роджерс, избирательная кампания 2022 года стала самой масштабной в истории страны. В ней задействованы более 105 тыс волонтеров - сотрудников местных и региональных избирательных комиссий, работающих на более чем 8 тыс участков. В течение дня выборов 558 мобильных бригад для голосования посетят более 3 тыс отдаленных поселков и деревень континента, а также госпитали, лечебницы и дома престарелых. Еще 109 избирательных участков будут работать в посольствах и консульствах Австралии по всему миру.

По данным Центризбиркома, озвученным перед открытием участков, в субботу должны проголосовать чуть более 8 млн из 17 млн зарегистрированных избирателей. 5,54 млн австралийцев уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования, еще 2,73 млн отправили свою бюллетени по почте, 27 тыс человек приняли участие в выборах при помощи мобильных бригад, посетивших отдаленные и труднодоступные районы страны, а 45 тыс граждан зарегистрировались для голосования по телефону.

Основная борьба за большинство в парламенте разворачивается между Лейбористской и Либеральной партиями. Последняя с 2013 года возглавляет правительство страны в коалиции с Национальной партией Австралии. Также в числе политических сил, которые могут войти в парламент, сформировав фракции, - партия "зеленых", партия "Объединенная Австралия", Австралийская партия Каттера (правая политическая партия, основанная независимым депутатом Бобом Каттером в 2011 году) и объединение "Альянс центристов", созданное на базе политической организации "Команда Ника Ксенофона".

Избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени (12:00, бакинское время), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи (18:00).