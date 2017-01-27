В Австралии на авиашоу разбился самолет на глазах у зрителей - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В австралийском Перте на авиашоу разбился самолет на глазах у тысяч зрителей, пилот и пассажир погибли, сообщает Report cо ссылкой на The Australian.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе празднования Дня Австралии. Самолет упал в реку Суон. Другие участники авиашоу и зрители не пострадали.

По информации полиции, за штурвалом находился опытный пилот. При этом правоохранительные органы пока не располагают данными о причине произошедшего.