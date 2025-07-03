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В Австралии мужчина умер от редкого неизлечимого вируса после укуса летучей мыши

В Австралии мужчина умер от редкого неизлечимого вируса после укуса летучей мыши В Австралии 50-летний мужчина скончался от редкого вируса через несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь.
Другие страны
3 июля 2025 г. 12:42
В Австралии мужчина умер от редкого неизлечимого вируса после укуса летучей мыши

В Австралии 50-летний мужчина скончался от редкого вируса через несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал 7news.

Сообщается, что житель штата Новый Южный Уэльс, в организме которого был выявлен лиссавирус австралийских летучих мышей, умер в больнице. Он обратился за медицинской помощью несколько месяцев назад после укуса и все это время боролся с болезнью.

Представитель министерства здравоохранения штата заявил о том, что хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует.

"Летучие мыши, переносящие этот вирус в своем организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе", - отметил он.

По данным портала, это четвертый зафиксированный случай заражения лиссавирусом от летучих мышей в Австралии с 1996 года. Ранее две женщины и восьмилетний ребенок похожим образом заразились вирусом и погибли.

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