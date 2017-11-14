В Австралии мужчина погиб, упав в садовый измельчитель

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В австралийском городе Гимпи мужчина погиб, упав в садовый измельчитель.
Как передает Report со ссылкой на 9news, погибший решил помочь пенсионерке расчистить дорогу от веток, но во время работы упал в устройство по измельчению дерева.
По предварительным данным, инцидент рассматривается полицией как несчастный случай.
Друзья мужчины, работавшие рядом, не успели ему помочь.
По данному факту сотрудниками правопорядка проводится проверка.
News DepartmentАвтор новости
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