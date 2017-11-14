В Австралии мужчина погиб, упав в садовый измельчитель

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В австралийском городе Гимпи мужчина погиб, упав в садовый измельчитель.

Как передает Report со ссылкой на 9news, погибший решил помочь пенсионерке расчистить дорогу от веток, но во время работы упал в устройство по измельчению дерева.

По предварительным данным, инцидент рассматривается полицией как несчастный случай.

Друзья мужчины, работавшие рядом, не успели ему помочь.

По данному факту сотрудниками правопорядка проводится проверка.