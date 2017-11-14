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    В Австралии мужчина погиб, упав в садовый измельчитель

    Инцидент рассматривается как несчастный случай

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В австралийском городе Гимпи мужчина погиб, упав в садовый измельчитель.

    Как передает Report со ссылкой на 9news, погибший решил помочь пенсионерке расчистить дорогу от веток, но во время работы упал в устройство по измельчению дерева.

    По предварительным данным, инцидент рассматривается полицией как несчастный случай.

    Друзья мужчины, работавшие рядом, не успели ему помочь.

    По данному факту сотрудниками правопорядка проводится проверка.

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