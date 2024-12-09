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В Австралии квалифицировали поджог синагоги в Мельбурне как теракт

В Австралии квалифицировали поджог синагоги в Мельбурне как теракт Полиция Австралии считает поджог синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне террористическим актом.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 08:09
В Австралии квалифицировали поджог синагоги в Мельбурне как теракт

Полиция Австралии считает поджог синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне террористическим актом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комиссар полицейского управления штата Виктория Шейн Паттон.

По его словам, в ходе расследования, проведенного Службой разведки и безопасности (ASIO) и федеральной полицией Австралии (AFP), "были проанализированы все собранные доказательства", и специалисты пришли к выводу, что "поджог синагоги Адасс-Исраэль это, скорее всего, террористический акт".

"Сейчас ведется расследование террористического акта. Этим занимается специальная контртеррористическая группа и Австралийское бюро по борьбе с терроризмом", - уточнила заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Крисси Барретт.

В полиции также сообщили, что число подозреваемых в организации поджога возросло до трех, однако воздержались от дальнейших комментариев по этому поводу, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что поджог одной из крупнейших в Австралии синагог Адасс-Исраэль в Мельбурне произошел 6 декабря. Свидетели, вызвавшие пожарных и полицию к месту происшествия, сообщили, что видели, как два человека в масках "обливали двери и стены здания горючей жидкостью". Вскоре после этого синагога, где в тот момент находились верующие, загорелась. В результате пожара никто не пострадал, однако само здание было серьезно повреждено.

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