В Австралии квалифицировали поджог синагоги в Мельбурне как теракт

Полиция Австралии считает поджог синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне террористическим актом.
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По его словам, в ходе расследования, проведенного Службой разведки и безопасности (ASIO) и федеральной полицией Австралии (AFP), "были проанализированы все собранные доказательства", и специалисты пришли к выводу, что "поджог синагоги Адасс-Исраэль это, скорее всего, террористический акт".
"Сейчас ведется расследование террористического акта. Этим занимается специальная контртеррористическая группа и Австралийское бюро по борьбе с терроризмом", - уточнила заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Крисси Барретт.
В полиции также сообщили, что число подозреваемых в организации поджога возросло до трех, однако воздержались от дальнейших комментариев по этому поводу, сославшись на тайну следствия.
Напомним, что поджог одной из крупнейших в Австралии синагог Адасс-Исраэль в Мельбурне