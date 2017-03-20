В Австралии крокодил разорвал мужчину, пока тот рыбачил

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Австралийские правоохранители 20 марта обнаружили на берегу реки тело 35-летнего мужчину, который в минувшую субботу ушел рыбачить и бесследно пропал.

Как передает Report, по версии полиции, несчастного разорвал крокодил.

Сейчас рейнджеры ищут рептилию "длиной около 4 метров для уничтожения".

А 19 марта, в этой же долине крокодил напал на 18-летнего юношу и прокусил ему руку. Надо отметить, что парень сам подверг свою жизнь такому риску: он прыгнул в воду, чтобы впечатлить девушку.