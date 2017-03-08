В Австралии конфисковали партию наркотиков почти на четверть миллиарда долларов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/Полиция Австралии вместе с пограничниками задержала в Сиднее наркокурьеров с 540 килограммами метамфетамина стоимостью порядка 247 миллионов долларов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Федеральная полиция Австралии сообщила, что правоохранители провели операцию по конфискации наркотиков, в ходе которой задержаны семь человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые занимались перевозкой наркотиков. Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.

Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии.