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    В Австралии конфисковали партию наркотиков почти на четверть миллиарда долларов

    Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/Полиция Австралии вместе с пограничниками задержала в Сиднее наркокурьеров с 540 килограммами метамфетамина стоимостью порядка 247 миллионов долларов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Федеральная полиция Австралии сообщила, что правоохранители провели операцию по конфискации наркотиков, в ходе которой задержаны семь человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые занимались перевозкой наркотиков. Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.

    Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии.

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