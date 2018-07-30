В Австралии кенгуру вторгся в жилой дом

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Австралии кенгуру разбил окно и проник в дом к местным жителям.

Как передает Report со ссылкой на BBC, инцидент произошел 29 июля. Предполагается, что кенгуру спугнула проезжавшая мимо машина или лай собаки, что и заставило животное искать ближайшее укрытие.

Незнакомое место повергло кенгуру в стрессовое состояние. Хозяева заперли незваного гостя в ванной комнате и вызвали зоозащитников.

Специалисты отмечают, что подобные случаи участились, их связывают со строительством жилых домов в местах обитания кенгуру или на маршрутах к ним. Этим и объясняется их частое появление в населенных пунктах.

По словам спасателя, животное было истощено и потеряло много крови из-за порезов от стекла. Дом также имеет значительные повреждения из-за вторжения зверька. Жители дома не пострадали.