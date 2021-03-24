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В Австралии из-за наводнений эвакуировали до 20 тысяч человек

В Австралии из-за наводнений эвакуировали до 20 тысяч человек Один человек погиб, количество эвакуированных возросло до 20 тысяч из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, в австралийском штате Новый Южный Уэльс
Другие страны
24 марта 2021 г. 10:33
В Австралии из-за наводнений эвакуировали до 20 тысяч человек

Один человек погиб, количество эвакуированных возросло до 20 тыс. из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Sydney Morning Herald.

Согласно заявлению полиции, машина, в которой находился погибший, оказалась заблокирована на дороге в пригороде Сиднея. Звонок в службу спасения поступил в 6.25 утра по местному времени. Обнаружить автомобиль удалось только спустя пять часов. К тому времени, человек уже скончался.

Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян подтвердила факт гибели жителя и выразила соболезнования его семье.

Ранее сообщалось, что власти штата открыли эвакуационные центры на фоне наводнений и обильных ливней, которые продолжаются с прошлой недели. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.

В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

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