В Австралии из-за лесных пожаров полностью сгорел небольшой город

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На юго-западе Австралии, в 125 км от Перта, лесной пожар фактически полностью уничтожил город Ярлуп, который насчитывает полтысячи жителей. В этом городке, построенном преимущественно из дерева, сгорели почти все здания, сообщает Report со ссылкой на Euronews.

По данным местной полиции, большинство жителей успели эвакуироваться, однако трое человек пропали без вести, также получили ранения четыре пожарных.

С ноября в пожарах на западе Австралии погибли четыре человека. Кроме того, в конце декабря огонь уничтожил более ста домов в южноавстралийском штате Виктория к юго-западу от Мельбурна. Местные власти предупреждали о том, что ситуация может ухудшиться.