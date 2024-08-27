В Австралии и Новой Зеландии более 1600 человек задержаны в ходе крупной операции

Сотрудники правоохранительных органов Австралии и Новой Зеландии арестовали более 1 600 человек в ходе крупной совместной операции по борьбе с организованной преступностью.

Сотрудники правоохранительных органов Австралии и Новой Зеландии арестовали более 1 600 человек в ходе крупной совместной операции по борьбе с организованной преступностью.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления властей.

Согласно информации, в ходе операции по борьбе с незаконной торговлей наркотиками и организованной преступностью Vitreus в двух странах было произведено 1 611 арестов, связанных с наркотиками, и изъято наркотиков на общую сумму 93 млн австралийских долларов (62,9 млн долларов США).

Также отмечается, что по всей Австралии и Новой Зеландии было выдано в общей сложности 528 ордеров на обыск, изъята 71 единица огнестрельного оружия и более 2,2 миллиона австралийских долларов ($1,4 млн) наличными.

Vitreus — совместная инициатива полиции Австралии и Новой Зеландии по борьбе с оргпреступностью.