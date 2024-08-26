В Австралии гражданам разрешили игнорировать рабочие письма и звонки в нерабочее время

В Австралии граждане получили законное право игнорировать письма и звонки с работы в нерабочее время.

В Австралии граждане получили законное право игнорировать письма и звонки с работы в нерабочее время.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Новый закон о "праве на отключение", который вступил в силу 26 числа, призван ограничить вторжение работодателей в частную жизнь сотрудников.

Агентство сообщает, что тенденция к составлению подобного закона началась в период пандемии Covid-19, когда удаленная работа размыла разделение между домом и рабочим местом.

Закон позволяет снимать ответственность с работников в большинстве случаев, если письмо было отправлено в нерабочее время.