В Австралии гражданам разрешили игнорировать рабочие письма и звонки в нерабочее время

В Австралии граждане получили законное право игнорировать письма и звонки с работы в нерабочее время.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Новый закон о "праве на отключение", который вступил в силу 26 числа, призван ограничить вторжение работодателей в частную жизнь сотрудников.
Агентство сообщает, что тенденция к составлению подобного закона началась в период пандемии Covid-19, когда удаленная работа размыла разделение между домом и рабочим местом.
Закон позволяет снимать ответственность с работников в большинстве случаев, если письмо было отправлено в нерабочее время.