В Австралии экстренно сел лайнер Malaysia Airlines

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Лайнер Malaysia Airlines экстренно сел в центральной Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал 9news.

Причиной стала техническая неисправность, из-за которой в самолете после четырех часов полета неожиданно погас свет и воздушное судно начало вибрировать.

Лайнер А300 следовал из Сиднея в Куала-Лумпур с 200 пассажирами на борту.

Капитан посадил самолет в городе Элис-Спрингс, никто не пострадал.

Как выяснилось, один из двигателей был неисправен.