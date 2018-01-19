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    В Австралии экстренно сел лайнер Malaysia Airlines

    Лайнер А300 следовал из Сиднея в Куала-Лумпур с 200 пассажирами на борту

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Лайнер Malaysia Airlines экстренно сел в центральной Австралии.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал 9news.

    Причиной стала техническая неисправность, из-за которой в самолете после четырех часов полета неожиданно погас свет и воздушное судно начало вибрировать.

    Лайнер А300 следовал из Сиднея в Куала-Лумпур с 200 пассажирами на борту.

    Капитан посадил самолет в городе Элис-Спрингс, никто не пострадал.

    Как выяснилось, один из двигателей был неисправен.

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