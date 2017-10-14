В Австралии экстренно приземлился пассажирский самолет

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Рейс авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби в Сидней приземлился в аэропорту Аделаиды из-за активизированного в кабине предупреждающего сигнала, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Посадка прошла благополучно. На борту Боинга 777 находились 349 пассажиров, которые вышли из самолета через аварийные выходы. Какая именно неисправность была зафиксирована в самолете, выясняют специалисты.

Пассажиры рейса отправятся в Сидней самолетами других авиакомпаний.