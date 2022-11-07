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В Австралии экс-премьеру запретили разглашать секретную информацию

В Австралии экс-премьеру запретили разглашать секретную информацию Власти Австралии запретили бывшему премьер-министру страны Скотту Моррисону раскрывать конфиденциальную информацию.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 09:55
В Австралии экс-премьеру запретили разглашать секретную информацию

Власти Австралии запретили бывшему премьер-министру страны Скотту Моррисону раскрывать конфиденциальную информацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо в понедельник обнародовал генеральный прокурор Марк Дрейфус.

В своем обращении к бывшему премьеру он выразил серьезную обеспокоенность тем, что Моррисон обнародовал конфиденциальную информацию, полученную во время исполнения им обязанностей главы правительства. "Некоторая информация была раскрыта вопреки требованиям о сохранении конфиденциальности информации, обсуждаемой в ходе заседаний кабинета министров. В том числе сведения об экономических мерах в отношении Китая и о влиянии пандемии на национальную безопасность [Австралии]", - указал в своем письме Дрейфус.

Также генеральный прокурор подчеркнул, что считает недопустимым опубликование "цитат участников закрытых правительственных заседаний и разглашение информации, полученной от национальной службы разведки и иных государственных правоохранительных структур". "Разглашение таких данных подрывает уверенность в конфиденциальности и разрушает солидарность кабинета [министров]. Я надеюсь, что в будущем не последует каких-либо еще разоблачений или публикации сведений, ставших известными в период пребывания в должности главы правительства, поскольку это подрывает национальную безопасность и нарушает процесс государственного управления", - уточнил он.

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