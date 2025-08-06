В Австралии десятки тысяч учителей вышли на забастовку

В австралийском штате Квинсленд около 50 тысяч учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда.

В австралийском штате Квинсленд около 50 тысяч учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда.

Как передает Report , об этом сообщает портал 9News.

"Забастовка, в которой приняли участие 48 тысяч учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тысяч учащихся", — говорится в статье.

Протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет, потребовав вместо этого решить вопрос нехватки педагогов и повысить безопасность на рабочих местах.

Чтобы решить проблему, представители профсоюза и кабмина проведут переговоры в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.