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В Австралии десятки тысяч учителей вышли на забастовку

В Австралии десятки тысяч учителей вышли на забастовку В австралийском штате Квинсленд около 50 тысяч учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда.
Другие страны
6 августа 2025 г. 21:57
В Австралии десятки тысяч учителей вышли на забастовку

В австралийском штате Квинсленд около 50 тысяч учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда.

Как передает Report, об этом сообщает портал 9News.

"Забастовка, в которой приняли участие 48 тысяч учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тысяч учащихся", — говорится в статье.

Протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет, потребовав вместо этого решить вопрос нехватки педагогов и повысить безопасность на рабочих местах.

Чтобы решить проблему, представители профсоюза и кабмина проведут переговоры в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.

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