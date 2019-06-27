​В Австралии дешевые сувениры выдавали за произведения искусства

Федеральный суд Австралии оштрафовал на 2,3 миллиона долларов компанию, которая подделывала произведения искусства коренных народов, сообщает The Guardian, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Birubi Art продала тысячи диджериду (музыкальный духовой инструмент, - Прим.ред.) и бумерангов, утверждая, что предметы вручную расписали аборигены из Австралии.

На самом деле сувениры массово делали на подпольных фабриках в Индонезии.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей подала в суд, который в октябре признал, что Birubi Art "ввел людей в заблуждение" и нанес "серьезный культурный вред" коренным народам Австралии.

Всего в период с июля 2015 года по ноябрь 2017 Birubi Art продала около 50 тысяч подделок на общую сумму 324 тысячи долларов.

Компания Birubi Art признала вину и добровольно прекратила работу.